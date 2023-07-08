Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı

Korkunç olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki dairelerinde Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ekici, eşi Aysel Ekici'ye tabancayla 10 el ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Aysel Ekici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Ekici'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Murat Ekici ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.