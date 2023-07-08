  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı

Batman'da kan donduran bir cinayet işlendi. Evlerinde tartıştığı kocası Murat Ekici tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek vurulan Aysel Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 8.07.2023 - 21:42 Güncelleme: 8.07.2023 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdıKorkunç olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki dairelerinde Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AYSEL'E KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ekici, eşi Aysel Ekici'ye tabancayla 10 el ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Aysel Ekici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ekici'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Murat Ekici ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler .
Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste yangın
Bakan Koca paylaştı! Yüzde 95'i tamamlandı! Açılış tarihi belli oldu
Ünlü isim Özkan Uğur yaşamını yitirdi! Eşi ve oğlundan duygulandıran açıklama
İzmir'de tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti yapıldı
Gümüşhane'de Toplu Açılış Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Özkan Uğur için taziye mesajı
İşçiden sonra sıra esnafta mı? Yavaş’tan AŞTİ esnafına mobbing
CHP'de sular durulmuyor! Görevden alınan ilçe başkanının iddiası oldukça vahim
Başkan Erdoğan Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor
Türkiye 5G'ye geçiyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Yol haritası çiziliyor
CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı
Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek
Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO'ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemde...
İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...
Rozeti taktı, İP'i bombardımana tuttu: İllegal kişiler, maddiyata dayalı listeler!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP yönetimine salvolar: Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştı
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine mektup
İsveç ateşle oynuyor! Kritik zirve öncesi Bir Kur'an-ı Kerim yakma talebi daha: Küstah sözler...
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı