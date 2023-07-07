Zelenski İstanbul’a geliyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren barış diplomasisi yürüten Türkiye, bir adım daha atıyor. Savaşın son bulması için mücadelenin yanı sıra Tahıl Koridoru Anlaşması ile de dünyaya rahat bir nefes aldıran Türkiye, kritik bir ziyarete sahne olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine, bugün İstanbul'a gelecek.Ziyaret kapsamında Erdoğan ile Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.Erdoğan ve Zelenski, en son geçtiğimiz yıl ağustos ayında Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan “gıda krizi” riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan anlaşmanın süresi, şu ana kadar üç kez uzatılmıştı.Erdoğan, kabinenin göreve başlamasından bu yana geçen bir aylık sürede pek çok müjdeyi paylaştıklarını belirterek, “Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz” dedi. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Malumunuz enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz.”“Muhalefetin kavgalı, dağınık, gerçekten içler acısı haline bakıp da gelecek seçimler dahil, hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz” diyen Erdoğan, CHP'deki “değişim” tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bugün birbirlerine demediklerini bırakmayanlar, yarın çıkarları uğruna ‘can ciğer kuzu sarması' olmakta asla tereddüt etmezler. Son seçim sürecinde bunun sayısız örneğini gördük, yaşadık. ‘Masadan kalktı' diye ittifak ortaklarına aşağılık hakaretlerde bulundular, 3 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. Dün baba-oğul videosu çekenlerin, bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim açımızdan hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Değişim adı altında yürütülen ‘kayıkçı kavgalarıyla' bizim işimiz olmaz. Zihniyet değişmedikten sonra CHP Genel Müdürlüğüne, hangi kumpasla kimin getirildiğinin bizim nazarımızda hiçbir anlamı bulunmuyor. Zaten muhalefetin son bir aylık karnesine baktığımızda, bu tespitlerimizin ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor.”