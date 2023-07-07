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Terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den skandal çağrı! Sözde Kürdistan hayali…

Türkiye, PKK/YPG'nin tepe kadrosuna darbe üstüne darbe vururken terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin skandal bir çağrıda bulundu. Sözde Kürdistan hayali kuran Şahin, "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var" diyerek içi boş emellerini dillendirdi..

Terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den skandal çağrı! Sözde Kürdistan hayali…
Ekleme: 7.07.2023 - 15:01 Güncelleme: 7.07.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den skandal çağrı! Sözde Kürdistan hayali…
Türkiye terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vuruyor. Terör örgütünün tepe kadrosuna TSK ve MİT iş birliği ile her gün çizik atılıyor. Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken PKK elebaşları sığındıkları mağaralarda bölücülük naraları atmaya devam ediyor.

Lozan Antlaşmasının 100. yılı için Haseke'de düzenlenen Lozan konulu bir toplantıya mesaj göndererek Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, sözde devlet hayalini anlattı.

Terör örgütü elebaşı Abdi Şahin, Ortadoğu'da varlıklarını kabul ettirme ve haritadaki yerlerini alma imkanına sahip olduklarını iddia etti.

Sözde Kürdistan'ın dört parçası olan 'Bakur, Başur, Rojhilat ve Rojava'da gasp edilen haklarını elde etme mücadelesini yürüttüklerini iddia eden Şahin, terör yandaşlarına çağrıda bulundu.
Terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den skandal çağrı! Sözde Kürdistan hayali…

PKK elebaşı Kobani şu bölücü ifadeleri kullandı:

'Kazanımları koruma yöntemlerini geliştirmeliyiz. Bakur, Başur, Rojava ve Rojlihat'ta önemli kazanımlar var, bunların korunması gerekiyor. Direniş ve mücadelemizi yükseltelim; güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım; herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim.'

PKK'NIN 4 PARÇALI KÜRDİSTAN HAYALİ!

Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP 4 Parçalı Kürdistan hayalini her fırsatta dillendiriyor. Bölücü terörist Mazlum Kobani de 'Bakur' diyerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini işaret ediyor. Öyle ki 4 devletli sözde Kürdistan planında Kuzey: Bakur, Türkiye'yi Güney: Başur Irak'ı, Batı: Rojava Suriye'yi Doğu: Rojhilat ise İran'ı tanımlıyor.

Terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den skandal çağrı! Sözde Kürdistan hayali…

HDP'Lİ FELEKNAS UCA DA BENZER SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Bu skandal ifadeleri HDP'li Feleknas Uca da kullanmıştı. Uca geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, 'Kürdistan Ulusal Kongresi yapılırsa Kürdistan coğrafyasının 4 parçası kurtarılabilir.' demişti.
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