  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,32 - 28,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tanju Özcan, 'Binaya sokmayın' talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, " Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi?" dedi.

Ekleme: 7.07.2023 - 13:20 Güncelleme: 7.07.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan, 'Binaya sokmayın' talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?
Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan değişim krizi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim' çıkışında bulunurken, aynı zamanda 'devam' mesajı verdi.

Seçimler sonrası Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatmıştı. Tanju Özcan'ın çarşamba günü genel merkezde olması beklenirken, parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İşte detaylar...

'ŞARKILAR SÖYLEYEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından saat 09.00'da başladı. Özcan ve beraberindekiler yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra Akyarma mevkinde mola verdi.

Ardından 1 saat daha yürüyen Özcan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan, Ankara il sınırından yaklaşık 9 kilometre yürüdüğünü söyleyerek, 'Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gelen geçen araçların da korna ve el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara'ya ulaşacağız' dedi.

Tanju Özcan, 'Binaya sokmayın' talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

'ORASI SENİN BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?'

Özcan, CHP Genel Merkezi'nden 'Değişim' çağrılarına ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek, '12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun.

Nasıl seni TÜİK'e sokmadıkları zaman hepimiz telin etmiştik. Hani Milli Eğitim Bakanlığı seni kapıdan sokmadığı zaman telin etmiştik. Sen de bizi kendi evimize sokmuyorsun. Bu nedir artık? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak.

Öyle var mı? Aile üyeni kapı dışı edebilirsin. Ama benimle birlikte oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş. Çok üzüldüm. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor' ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, 'Binaya sokmayın' talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

'CHP'NİN VEKİLİ SİNER Mİ?'

CHP'de değişim talebi ile başlattığı yürüyüşe destek verecek CHP'li vekillerin de olacağını düşündüğünü kaydeden Özcan, 'Bazı ilçelerimizin belediyeleri, belediye başkanları o gün genel merkezin önünde olacaklarını ifade ediyorlar. Ancak ben büyük şehirlerden, milletvekillerimizden bir atraksiyon bekliyorum. '30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak' diye 3 gündür fırtınalar kopuyor; ama ses yok. Ne oldu? Sindirildiler mi? CHP'nin bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım' dedi.
Ersan Şen'den muhalefete sert sözler: Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan kaçıp gideyim derdinde
Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
CHP’de şimdi de danışman krizi… Gökşen Anıl Ulukuş danışmanım dedi, parti yalanlayınca çılgına döndü: Baskılara dayanamamış olabilirsiniz!
Nuri Gökhan Bozkır firar etti! 21 yıl hapis cezası alan Hablemitoğlu sanığı kaçtı
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
Ekrem İmamoğlu’na şok! Kılıçdaroğlu’ndan kurultay hamlesi: Kaderi iki dudağının arasında…
Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi
CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zelenski İstanbul’a geliyor
Dünyanın gözü o kararda: Türkiye'yi ikna etmek için çılgınca bir yarışa girdiler
Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
RTÜK'ten TELE1'e 'Merdan Yanardağ' cezası
Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı
Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu
İsveç'ten Türkiye'nin beklediği hamle: İlk kez yapıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak