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Sosyal medyadan depremzedeleri dolandırmaya teşebbüse 1 yıl 8 ay hapis

Sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinde olduğunu ve depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek acil para yardımı istediği iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Erhan Başzurna’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ekleme: 7.07.2023 - 11:02 Güncelleme: 7.07.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyadan depremzedeleri dolandırmaya teşebbüse 1 yıl 8 ay hapis
İddiaya göre, şüpheli Erhan Başzurna 13 Şubat 2023'de sosyal medya hesabından deprem bölgesinde olmamasına rağmen oradaymış gibi davranıp depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek acil para yardımı gerektiği yönünde paylaşımda bulundu. IBAN numarasını paylaşan şüphelinin menfaat elde etmeye çalıştığı saptandı. Polis tarafından yaptığı paylaşımların ekran görüntüleri alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli polis ifadesinde yazıyı yazarken alkollü olduğunu, neden bu yazıyı yazdığını bilmediğini, hesabına para gelseydi deprem bölgesindeki insanlara yardım yapacağını ve dolandırıcılık amacı olmadığını ileri sürdü. Temizlik görevlisi olduğunu ifade eden Başzurna, 'Olay anında alkollüydüm. Hap kullanmıştım. Herkesten özür dilerim, serbest bırakılmamı talep ederim' dedi. Başzurna, 'Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın hesabına bugüne kadar olayla bağlantılı bir ödeme yapılmadığı belirtilerek 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Erhan Başzurna hazır bulundu.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Başzurna savunmasında, kendi evinin daha önce yıkıldığını, sıkıntılar yaşadığını belirterek 'Bu nedenle internete ilan vermek zorunda kaldım ancak bu ilandan dolayı çok pişmanım, bir daha böyle bir olay yapmayacağım' dedi. Mahkeme heyeti, sanık Erhan Başzurna'yı 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın tahliyesine de karar verildi.
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