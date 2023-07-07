Operasyonla ele geçirilmişti… İşte o sahte ilaçlar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt ve Beylikdüzü İlçeleri'nde sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli sahte ilaçlar imal eden ve satan iki kişiyi operasyonla yakaladı. Yabancı uyruklu iki kişi 'Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretmek ve Satmak' suçundan gözaltına alındı.Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 30 milyon lira olan üç bin 981 kutu içerisinde 56 bin 339 adet sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaç ve sahte ilaç imalatında kullanılan maddeler ele geçirildi. İki suç ortağı adliyeye sevk edilirken operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar ve malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.