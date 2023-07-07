Nuri Gökhan Bozkır firar etti! 21 yıl hapis cezası alan Hablemitoğlu sanığı kaçtı

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'in 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirmek', emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'in ise 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in 'Suç örgütüne üyelik' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tüm sanıklar tahliye edildi. 6 sanığın tahliye edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını uygun buldu.MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, 'soğan tırları' davasında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Terör örgütüne silah sağlama' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak halkında tutuklama kararı çıkarıldı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Bozkır'ın firar ettiği tespit edildi.Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin yapılan yargılamada Bozkır, ayda bir en yakın karakola imza vermek ve ikametinin bulunduğu ili terk etmemek şartıyla serbest bırakılmıştı. Firar eden Bozkır'ın söz konusu adli kontrol şartını da ihlal etmesinin ardından Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi Bozkır hakkında adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.