Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...

Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Konya Beyşehir'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak 2020 yılında göreve başladı. Başsavcı Ünver, 2022 Yaz Kararnamesi sonrasında Gümüşhane'de Başsavcılık görevini yapmaya devam etti. Ünver'in atamasının yapılması ardından bir yıl önce basında da ilk başörtülü başsavcı olması dolayısıyla haberleri yapıldı.Oda TV'deki yazılarıyla tanınan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmasına karşı çıkan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden ihraç edilen yazar Cemil Kılıç, Başsavcı Tuba Ersöz Ünver'in bir yıl önce ataması yapıldığında çıkan haberin görselini sosyal medyadan paylaşarak Ünver'i hedef haline getirdi.Milli Sporcu, Türk dağcı, yazar ve Arama Kurtarma Derneği'nin kuruluşunda yer alan Nasuh Mahruki ise Cemil Kılıç'ın hedefe koyduğu başsavcı Tuba Ersöz Ünver'in başörtülü bir şekilde görevinde bulunmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Mahruki başörtülü hâkimler, savcılar, komutanlar ve resmi devlet görevlilerinin olmasına karşı olduğunu çirkin ifadeler kullanarak ortaya koydu. Türkiye'nin ilk başörtülü cumhuriyet başsavcısı Tuba Ersöz Ünver üzerinden başörtüsü karşıtlığını ortaya koyan, başörtülü hâkimler, savcılar, komutanlar ve resmi devlet görevlilerini hedef alan Nasuh Mahruki 'Atatürk Türkiyesi'nde bu asla olamazdı' ifadesini kullandı.Mahruki resmi Twitter hesabından emperyalizm ile başörtüsünü bağdaştırarak akla ziyan bir açıklama yapıp şunları belirtti: 'Atatürk Türkiyesi'nde bu asla olamazdı. Türbanlı Hâkim, Savcı, Komutan, Resmi Devlet görevlisi olmaz, olamaz, olur zannediyorsanız fena halde yanılıyorsunuz çünkü bütün türbanlı Hâkimler, Savcılar, Komutanlar, Resmi Devlet görevlileri bilseler de bilmeseler de emperyalizmin amaçlarına hizmet ediyordur. Vatansever de olabilirler ama bu onların emperyalizmin amaçlarına uygun hareket ettikleri gerçeğini değiştirmez. Devletini, Vatanını seviyorsan emperyalizmden uzak duracaksın ve hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmayacaksın.'Mustafa Bayrak isimli sosyal medya kullanıcısı 'Sakın siz emperyalizmin çizdiği rotada kalem oynatıyor olmayasınız Mahruki! Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı vermiş bir milletin kılık kıyafetine, hayat tarzına savaş açılması gibi…' ifadelerini kullandı.Zeki Bahçe ise sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı yorumda 'Nasuh sen çok mu kafanı dağlarda kayalara çarptın. Okumuş hakkıyla kazanmış bir göreve gelmiş niye hazmedemiyorsun tosuncuk. Derdiniz başörtülü değil, derdiniz açıkça İslam dini de de kurtul' dedi.Gökhan Akşit de tepki gösterenlerdendi. Akşit şu şekilde tepkisini ortaya koydu: 'Amerika'da başörtülü yargıç oluyor, İngiltere'de başörtülü polis oluyor, Ama Türkiye'de olmuyor öyle mi?'Ahmet Karataş isimli vatandaş ise 'Emperyalizme hizmet etmememinin tek ve yegâne koşulunu açılmak olarak görmek! Hikâye kitabına yazılsa gülünecek anektod' diyerek tepkisini gösterdi.Handan Akçelik isimli sosyal medya kullanıcısı ise başörtüsü düşmanlığına karşı tepkisini şöyle dile getirdi: 'Nasuh sen kim oluyorsun! Eski Türkiye yok artık! Demokrasi sadece size mi! Olmuyor otur sıfır.''FAZLASIYLA HADSİZ…' , 'DÜŞÜNCEYE BAK NASIL BİR KAFA VAR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'Nurten Aydın ise 'Fazlasıyla hadsiz fazlasıyla talihsiz bir açıklama...' derken, 'Ahmet Kara, tepkisini şöyle yazdı: 'Hadi oradan! Düşünceye bak, nasıl bir kafa var anlamak mümkün değil.'