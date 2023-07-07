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Meteoroloji uyarısı ile beklenen yağış Düzce'de başladı

Batı Karadeniz için uyarı ile beklenen yağış Düzce'de bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer ararken yağışın gece yarısı daha da etkili olması bekleniyor.

Ekleme: 7.07.2023 - 17:01 Güncelleme: 7.07.2023 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyarısı ile beklenen yağış Düzce'de başladı
Meteroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı verdi.

Düzce'de de beklenen yağış başladı.

Rüzgar ile hızlı şekilde ansızın bastıran yağışa vatandaşlar ansızın yakalandı.

Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor
Vatandaşlar kapalı alanlara akın ederken, hazırlıklı gelen vatandaşlar ise şemsiyeleri ile yağmurdan korundu.

Sağanak yağışın bu gece yarısı daha da etkili olması ve metrekareye 100 kilogram ve üstü yağması bekleniyor.
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