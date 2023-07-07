Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Bursa çevreleri, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Sivas'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 21°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 22°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 23°C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKOCAELİ 23°C, 34°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Muğla dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 18°C, 30°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 21°C, 37°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 25°C, 35°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 21°C, 37°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 29°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 27°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Sivas'ın doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 19°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ 15°C, 35°CParçalı ve az bulutluKONYA 21°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 14°C, 31°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 24°C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 21°C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 22°C, 30°CParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 30°CParçalı bulutluTOKAT 17°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 23°C, 28°CParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluIĞDIR 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluMALATYA 22°C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN 16°C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık