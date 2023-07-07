Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde devam ederken sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün (7 Temmuz) hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Bursa çevreleri, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Sivas'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 21°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 22°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Muğla dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 37°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 27°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Sivas'ın doğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 31°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 22°C, 30°C
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 17°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık