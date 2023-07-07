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Beyaz Gazete
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İzmir'de şüpheli olay! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu. Ekiplerin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekleme: 7.07.2023 - 08:57 Güncelleme: 7.07.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de şüpheli olay! Anne ve oğlu evde ölü bulunduAtilla Mahallesi 474 Sokak'taki 6 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.

Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de şüpheli olay! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
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