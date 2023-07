Gençlere 81 ilde bedava tatil: Bakan Bak '10 Temmuz'da başlayacak' diyerek duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak 'Bu yıl yine her ilde bir erkek bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkân sağlayacak' dedi.Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bak, projenin geçen yıl gençler tarafından büyük beğeniyle karşılandığını belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçen yıl bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkânına kavuştu' ifadelerini kullandı.Gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:'Bu proje gençler arasında önemli talep gördü. Biz de projeyi sürdürme kararı aldık. Bu yıl yine her ilde bir erkek bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkân sağlayacak. Biz bu ortamı hazırlamış oluyoruz. İstanbul'daki bu yurdumuz (Cevizlibağ) bayan misafirlerimizin kalacağı yurdumuz olacak. Yurtlarımızdan faydalanmak isteyenler öncelikle www.seyahatsever.gsb.gov.tr internet adresinde ve bakanlığımızın 4440472 Alo GSB hattımızdan en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirterek rezervasyon yaptırıyorlar.''Gençlerimiz başvurdukları sürede istedikleri gibi yurtlarda kalacak. Gençlerimiz şehirleri görsün, daha iyi tanısın, bütçelerine katkı olsun istedik. Gençlerimize müze kartı da vereceğiz. Oradaki önemli yerleri ziyaret etmiş olacaklar. Gençlerimizin ülkemizin bütün değerlerini, kültürünü görmesini arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi yurtlar kurumumuzun 800'ün üzerinde yurduyla gençlerimize hizmet veriyoruz. Seyahatsever projesini 10 Temmuz'da başlatıyoruz. 27 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz. Ülkemizin güzel yerlerini dolaşmalarını arzu ediyoruz. Gençler en büyük kaynağımız. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için gençlerimizi bu yurtlarımızda misafir edeceğiz. 18-30 yaş arası gençlerimizi yurtlarımıza bekliyoruz.'Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak.Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor.Bakanlık personelleri ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor.Öte yandan bu yaz hizmet verecek olan yurtlara 'seyahatsever.gsb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.Gençlerin farklı şehirleri tanıması ve yaz tatilinin tadını çıkarması için eşsiz bir imkân sunan Seyahatsever Projesi'ne bu yaz da yüz binlerce gencin başvurması bekleniyor.Beş yıldızlı otellerden farksız olan yurtlar, proje kapsamında her gün 13.00-17.30 saatleri arası temizlik yapılacağı için boşaltılacak.Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak.Huzur bozucu davranışlarda bulunan gençlerin ise misafirliklerinin sonlandırılacağı uyarısı yapıldı.