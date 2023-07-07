Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten peş peşe kritik hamleler geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi, İsveç'i terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik son kez uyarırken ülkenin eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardımda bulunduğunu itiraf etti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta üssü haline gelen İsveç'te peş peşe skandal eylemler gerçekleşmişti.İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin koyduğu şartları yerine getirmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün son uyarısını yaptı.NATO karargahında İsveç'li ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, Üçlü Muhtıra’nın gereklerinin harfiyen yerine getirilmesini istedi. Fidan, “PKK, FETÖ gibi terör örgütleri, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse mevzuat değişiminin Türkiye için manası kalmıyor” dedi.İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Brüksel'de yapılan üçlü toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Fidan konuşmasında, İsveç'in adımlarını gözden geçirdik. Kutsal kitaba saldırıya izni göz ardı edemeyiz. Mevzuat değişikliği yetmez İsveç'in terörle mücadelede yapılması gereken belli, muhtıraya uyulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmak isteyen İsveç'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalar yaptı.Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardım yaptığını itiraf etti.Eski İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Türkiye'nin terörden çok ama çok etkilendiğini ve belki de diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünerek bu şekilde haklı olduğunu düşünüyoruz. PKK’nın İsveç tarafından finanse edildiği konusunda da haklılar" dedi.