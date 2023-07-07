Ersan Şen'den muhalefete sert sözler: Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan kaçıp gideyim derdinde

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan kaos her geçen gün artıyor.. Hal böyle olunca eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.. Son olarak Sözcü TV'de konuşan Ersan Şen, Türkiye'de yaşanan sorunların muhalefet olmadığından kaynaklandığını ve koltuk sevdasına düşen muhalefetin İstanbul'u unuttuğunu söyledi.

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, seçimlerden hüsranla ayrıldı.



Bir kez daha yenilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönünde parti tabanından çağrılar gelmeye başladı.



Ancak Kılıçdaroğlu bu çağrılara danışmanlarının görevlerine son vererek ve seçimde aldığı oy oranını bir başarı olarak nitelendirerek cevaplandırdı.



Yaşanan bu durum, değişim isteyen CHP'lileri daha da kızdırdı.



Koltuğunu bırakmamak için çeşitli değişiklikler yapmaya devam eden Kılıçdaroğlu, eleştirilerin hedefi oldu..



Ersan Şen, Sözcü TV canlı yayınında muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.



"Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor"



Muhalefetin çok büyük bir zafer elde etmiş gibi koltuk kavgasına düşmesinden yakınan Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, sen istediğin kadar söyle memur maaşını 22 bin lira yapıyor" dedi.



"İmamoğlu ucuz yolla İstanbul'dan kaçıp gideyim derdinde"



Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:



Bu ülkede muhalefet yok kardeşim. Bütün bunların günahı muhalefetin boynunun üstünde. Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi koltuk kavgasına düştüler.



İşte İstanbul'da koltuğu terk etmek isteyen İmamoğlu, ucuz yolla İstanbul'dan kaçıp gideyim genel başkan olayım olamazsam da mağduru oynayayım o derde düşmüş.



"İstanbul unutulmuş durumda"



İstanbul'u da unutmuşlar İstanbul unutulmuş durumda. İstanbul'da CHP'nin belediye başkan adayı kim söyleyebiliyor musunuz?



Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, sen istediğin kadar söyle memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Ne söylersen söyle hayat devam ediyor.