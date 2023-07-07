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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama

Kremlin, Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili, "Erdoğan ve Putin yakında görüşebilir, henüz tarih belirlenmedi" açıklamasında bulundu.

Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
Ekleme: 7.07.2023 - 12:37 Güncelleme: 7.07.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesiyle ilgili Kremlin'den flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili net bir tarih belirlenmedi" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUK ROLÜ

Türkiye'nin ara bulucuk rolü bir kere daha iş başında gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna savaşına karşı ilkeli tutumu ile Türkiye, savaşın iki tarafıyla da görüşebilecek tek ülke konumunda.

ERDOĞAN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

Dün alınan bilgilere göre, Başkan Erdoğan Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşme gerçekleştirecek. Nitekim Kremlin'de yapmış olduğu açıklamada "Erdoğan-Zelenski görüşmesini yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
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