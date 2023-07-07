Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
Kremlin, Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili, "Erdoğan ve Putin yakında görüşebilir, henüz tarih belirlenmedi" açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesiyle ilgili Kremlin'den flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili net bir tarih belirlenmedi" ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUK ROLÜ
Türkiye'nin ara bulucuk rolü bir kere daha iş başında gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna savaşına karşı ilkeli tutumu ile Türkiye, savaşın iki tarafıyla da görüşebilecek tek ülke konumunda.
ERDOĞAN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ
Dün alınan bilgilere göre, Başkan Erdoğan Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşme gerçekleştirecek. Nitekim Kremlin'de yapmış olduğu açıklamada "Erdoğan-Zelenski görüşmesini yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.