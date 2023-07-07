Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesiyle ilgili Kremlin'den flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili net bir tarih belirlenmedi" ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin ara bulucuk rolü bir kere daha iş başında gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna savaşına karşı ilkeli tutumu ile Türkiye, savaşın iki tarafıyla da görüşebilecek tek ülke konumunda.Dün alınan bilgilere göre, Başkan Erdoğan Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşme gerçekleştirecek. Nitekim Kremlin'de yapmış olduğu açıklamada "Erdoğan-Zelenski görüşmesini yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.