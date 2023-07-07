En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye yükseltecek madde kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçildi.Teklifin birinci maddesi üzerine söz alan teklif sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, madde ile depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bir defa olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirdiklerini söyledi.Ödemeye ilişkin de bilgi veren Ök, 'Bunu da MTV'de olduğu gibi iki farklı şekilde ödeyebilecekler. Bu kanun yayınladığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, yani Ağustos ayı oluyor. İkinci taksiti de Kasım ayı içerisinde ödeyebilecekler. Yeni araç alındığında ise normal MTV ve ek MTV'yi ödemiş olacaklar.' sözlerini sarf etti.Daha önce getirdikleri düzenleme ile deprem bölgesindeki araçların MTV'sini daha önce sildiklerini anımsatan Ök, şunları kaydetti:'Deprem bölgesindeki tüm o araçlar MTV'den muaf. Diyelim ki kendisi deprem bölgesinde yaşamıyor ama deprem bölgesinde ağır hasar görmüş evi olan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız da MTV'den muafiyet yaşayacaklar. Ya da diyelim deprem bölgesinde değil ama deprem bölgesinde birinci derece kan bağı yakınını kaybetmişler, onlar da MTV'den muaf olacaklar.'Ök, MTV'den 30 milyar liralık bir ek gelirin söz konusu olacağını vurguladı.Kanun teklifinin 5. maddesiyle 2023 yılı içinde borç kullanım tutarının artırılmasına yönelik bir düzenlemeye gittiklerini belirten Ök, 'Kümülatif net borç kullanım tutarı Haziran 2023 tarihi itibarıyla 424,6 milyar liradır. Bizim artırıyor olmamız demek, 3 katına kadar yetki verdiğimizde bunun hepsini kullanacağız anlamına gelmez.' dedi.En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldiğini belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Artış oranıyla birlikte en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama bir memur maaşı, 2022 yılının Aralık ayında 10 bin 932 lirayken 2023 Temmuz ayında 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır.' diye konuşmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin 'Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.