  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Açıklanan yüzde 17,55 zam oranı ek teklif ile yüzde 25'e yükseltilmiş oldu. EYT'lilerin bu zamdan yararlanamayacağı bildirildi.

Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi
Ekleme: 7.07.2023 - 22:34 Güncelleme: 7.07.2023 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi
Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklanan yüzde 17,55 zam oranı ek teklif ile yüzde 25'e yükseltilmiş oldu.

Torba yasa teklifine eklenecek

Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli zammına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ülkemizin 5 ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşı bekleyenler meselesini çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz.' demişti.

Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi

Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

EYT'liler yararlanamayacak

Ayrıca EYT'lilerin bu zamdan yararlanamayacağı bildirildi.
Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi
CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı
En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye yükseltecek madde kabul edildi
BIST 100 endeksinde yeni zirve: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı
CHP Grup Başkanvekili Köksal'dan İmamoğlu'na salvo: Değişim diyenler neden o zaman konuşmadı
Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor
Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
Metrobüs yollarında asfalt eridi: Vatandaş şikayetçi
Ersan Şen'den muhalefete sert sözler: Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan kaçıp gideyim derdinde
Terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den skandal çağrı! Sözde Kürdistan hayali…
Tanju Özcan, 'Binaya sokmayın' talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?
Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
CHP’de şimdi de danışman krizi… Gökşen Anıl Ulukuş danışmanım dedi, parti yalanlayınca çılgına döndü: Baskılara dayanamamış olabilirsiniz!
Nuri Gökhan Bozkır firar etti! 21 yıl hapis cezası alan Hablemitoğlu sanığı kaçtı
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
Ekrem İmamoğlu’na şok! Kılıçdaroğlu’ndan kurultay hamlesi: Kaderi iki dudağının arasında…
Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi
CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı