  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,32 - 28,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne'de terör şüphelisi 11 kişi yakalandı

Edirne'de son 2 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Ekleme: 7.07.2023 - 09:55 Güncelleme: 7.07.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de terör şüphelisi 11 kişi yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 2 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 8'i FETÖ/PDY, 3'ü PKK/KCK terör örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 2 haftada haklarında yakalama kararı olan 77 kişiyi gözaltına aldı.
Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi
CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zelenski İstanbul’a geliyor
Dünyanın gözü o kararda: Türkiye'yi ikna etmek için çılgınca bir yarışa girdiler
Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
RTÜK'ten TELE1'e 'Merdan Yanardağ' cezası
Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı
Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu
İsveç'ten Türkiye'nin beklediği hamle: İlk kez yapıldı
Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?
MSB duyurdu! 1 milyondan fazla Suriyeli ülkesine döndü!
Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'nin YSK temsilcisinden çarpıcı itiraf: Provokasyon yaptıklarını kabul etti
Ekrem İmamoğlu'na pazarda sert tepki: Hani her şey çok güzel olacaktı
CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

Depremin üzerinden aylar geçse de devasa yarık görüntüsüyle ürkütüyor

Depremin üzerinden aylar geçse de devasa yarık görüntüsüyle ürkütüyor

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak