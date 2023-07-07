Edirne'de terör şüphelisi 11 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 2 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 8'i FETÖ/PDY, 3'ü PKK/KCK terör örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 2 haftada haklarında yakalama kararı olan 77 kişiyi gözaltına aldı.