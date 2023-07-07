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Dışişleri'nden Kıbrıs müzakereleriyle ilgili iddialara yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kıbrıs müzakere sürecinde yer alan üst düzey bakanlık yetkilisi hakkındaki iddiaların "asılsız" ve "tamamen gerçek dışı" olduğunu bildirdi

Ekleme: 7.07.2023 - 01:19 Güncelleme: 7.07.2023 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Kıbrıs müzakereleriyle ilgili iddialara yalanlama
Twitter hesabından açıklama yapan Bilgiç, "Yurt dışında yayımlanan kitaba atfen bazı kaynaklarda, 2017 yılında Rum tarafının gerçeklerden kopuk yaklaşımı nedeniyle başarısızlığa uğrayan Kıbrıs müzakere sürecinde yer alan üst düzey bir bakanlık yetkilimiz hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu görülmüştür." ifadesini kullandı.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Müzakere sürecinde, bir uzlaşıya varmak adına tavizkar bir tutumla hareket edildiğine dair öne sürülen bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Rum tarafının suçluluk duygusu içinde sorumluluğu üzerinden atmaya yönelik çabalarının bir parçası olan bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir."

Bilgiç, Türkiye'nin Kıbrıs politikasının belli olduğunu ve bu politikanın tüm taraflarca gayet iyi bilindiğini aktardı.
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