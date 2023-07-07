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Depremde dört kişiye mezar olan binanın müteahhitlerine 90'ar yıl ceza

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Adana'da bulunan Özgür Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Müteahhit kardeşler hakkında 90'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yıkılan apartmanın deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmadığı tespit edildi.

Ekleme: 7.07.2023 - 12:40 Güncelleme: 7.07.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Depremde dört kişiye mezar olan binanın müteahhitlerine 90'ar yıl ceza
Adana'daki Özgür Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuksuz müteahhit kardeşler Mahmut ve Murat Alpşar hakkında 90'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat Alpşar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müteahhit Alpşar kardeşlerin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan, binadaki 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili her bir maktul yönünden 22,5 yıla kadar olmak üzere toplamda 90'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Özgür Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da iddianamede yer verildi.

Raporda, binanın üzerine inşa edildiği bölgede herhangi bir taşıma gücü ve oturma sorununun görülmediği belirtildi.

Bina deprem yönetmeliği yükümlüklerini karşılamıyor
Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı anlatılan raporda, 'Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir.' ifadesine yer verildi.
İddianamede, yapı müteahhitleri Mahmut ve Murat Alpşar ile teknik uygulama sorumlusu Selami Yıldırım'ın 'kusurlu yapıdan sorumlu olduğu' belirtilerek, 'Selami Yıldırım vefat ettiği için hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.
Müteahhit kardeşlere 90'ar yıla kadar hapis istemi
İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları bildirilerek, şunlar kaydedildi:

'6 Şubat tarihli depremler neticesinde yıkılan Özgür Apartmanı'ndan alınan beton numunelerinin beton sınıfında ve betonun basınç dayanımının 14 olması gerektiği ancak binadan alınan beton numunelerinde bunun 4.4 olduğu, yine bahse konu binanın çelik dayanımının da olması gerektiğinden düşük tespit edildiği, dolayısıyla binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat Alpşar'ın sorumlu olduğu, inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinde sorumlu olan sanıkların yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, deprem neticesinde yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 4 kişinin ölmesine neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'
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