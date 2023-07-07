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Beyaz Gazete
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CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Tanju Özcan çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Ekleme: 7.07.2023 - 09:39 Güncelleme: 7.07.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü saat 17.00 sıralarında genel merkez önünde olması bekleniyor.


On binlerce partiliyi genel merkez önüne çağırarak protesto mitingine davet eden Özcan, CHP yönetiminde tedirginlik yarattı.

Partiye yakın kaynaklar, Özcan'ın genel merkeze girmek istemesi halinde buna izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine 3 Temmuz'da Bolu'dan genel merkeze doğru yürüyüşe başlayan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce genel başkan olması gerektiğini savunuyor.

Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde yürüyüşüne devam eden Özcan'ın çarşamba günü akşam saatlerine doğru CHP Genel Merkezi önünde tarihi bir protesto mitingi yapması bekleniyor.

Özcan hakkında disiplin kurulunun kesin kararını 20 Temmuz'da açıklaması öngörülüyor.

TANJU ÖZCAN: YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM

Sayın İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştum. Az evvel de aradım kendisini açmadı, dönüş yapar herhalde. Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Ama açık açık ben varım demeli. Sayın İmamoğlu'na öğüt verenlerin biraz bekleyelim dediğini düşünüyorum.

Değişim geniş bir kavram. Tüzük değişimi mi, kadroların değişimi mi? Biri Sayın Kılıçdaroğlu'na herhalde şu aklı vermiş milletin hafızası 22-23 gündür, sıkın dişinizi bu mağlubiyet unutulur diye düşünüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor.

CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'A: ÇAPSIZ!

Faik Öztrak ve ailesi Türkiye'nin asilzade ailelerinden. Kendi milletvekili, babası, dedesi milletvekili. 22 yaşından beri CHP'nin üyesi olan birini aşağılamak için bu sözleri söylüyor. Ben onun çapsızlığına verdim. Faik Bey sokağı bilmez. Genel merkezden çıkmaz. Faik Öztrak'a bugün bir davette bulundum.

Gel Bolu'ya 7 yıllık değişimi gör. Halk ile görüş. O benim belediyeciliğimi ölçebilecek kadar belediyeciliğe hakim değil ki. Onlar koltuk peşinde düşmüş. Sayın Kılıçdaroğlu o koltuktan neden kalkmıyorsunuz? Siz kurmuş olsanız anlayacağım. Bir laf vardır biri koltuktan kalkmıyorsa o koltuğu pislemiştir diye. Defalarca başarısız olacaksın, adam seni yendikçe yendi, yendikçe yendi.

'SOYER DE DEĞİŞİM DİYOR AMA...'

Tunç Soyer değişim diyor ama yerel seçimlerden sonra değişim olsun diyor nedense. Böyle giderse duvara toslayıp parçalanacağız adeta. Sayın İmamoğlu'nun yakınındakiler anladığım kadarıyla biraz daha bekleme niyetindeler. Şu ana kadar Sayın Genel Başkanın kurultay tarihini açıklamadı. Ekim kasım gibi imalarda bulunuyor ama sopa gibi elinde tutuyor.

Engin Özkoç gibi agrasif kaba bir insanı örgütün başına hukuksuz bir şekilde geçirerek şu mesajı veriyor Kılıçdaroğlu. Vur kır parçala benim kazanacağım delegasyonu oluştur. Yanına gidip görüşen arkadaşlarla da görüşüyoruz, ben bir yere gitmiyorum merak etmeyin cevabını alıyorlarmış.

CHP GENEL MERKEZİ'NE ALINMAZSA NE YAPACAK?

Genel merkezin önünde mikrofonla düşüncelerini açıklayacağım. O konuşmadan sonra da çayı demlesinler, beni çaya davet etsinler. Bu zamana kadar söylemediğim şeyleri söyleceğim. Bunlar hoş şeyler olmayacak. Bana bunları söyletmesinler.

Ben yürüyüşümün tam ortasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu artık aday olmamalı. Aday olma hakkımı verirlerse, çıkarım karşısına aday da olurum. Benim şu tedbirimi kaldırsın, sayın İmamoğlu aday olmazsa ben karşısına aday olarak çıkacağım.

CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

ANKARA SINIRINA ULAŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Süller köyü mevkisinden yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, bugün iki etap halinde yürüyüşüne devam etti.

İlk üç günde 68 kilometreyi geride bırakan Özcan, bugün 94'üncü kilometreye ulaşarak Ankara il sınırına geldi. Özcan, Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandırdı. Özcan, yarın sabah saat 08.00'de yürüyüşüne devam edecek.


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