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CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul İl Başkanlığına CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin'i getireceği iddia edildi. Değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP liderinin bir kez daha yakın çevresindeki bir isme görev vermesi CHP seçmeninde büyük tepkilere neden oldu.

CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı
Ekleme: 7.07.2023 - 22:02 Güncelleme: 7.07.2023 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden gelen tüm 'istifa' çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmama kararı aldı.

CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası
Partisinin yönetimini kendi isteği doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrılarını da böyle atlatmaya çalıştı. CHP liderinin keyfi atamalarına bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Canan Kaya'nın aktardığına göre; Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması sonrasında kimsenin atanmadığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin atandı. Kaya söz konusu habere ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, 'CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, önümüzdeki hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor.' ifadelerini kullandı.

CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı

CHP seçmeni ayaklandı: Koskoca parti ne hale geldi

Değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP liderinin bir kez daha yakın çevresindeki bir isme görev vermesi CHP seçmeninde büyük tepkilere neden oldu.

CHP seçmenlerinin söz konusu gelişmeye gösterdiği tepkilerden bazıları şöyle:

-'CHP'nin 'yeni' MYK'sında oturanlar Faik Öztrak ve Eren Erdem. Yeni il başkanı Gürsel Tekin. Aynen, değişimi biz kendi içimizde hallederiz. Aynı isimleri farklı makamlara getirerek istenen değişimi sağlarız. Koskoca CHP ne hale geldi? Atatürk'ün mirasına verilen değere bak..'

CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı

-'Genel merkez seçim zamanı Kars'a git deyince gitmem diyen adama ödül'

CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı

'Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım' demişti

CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisinin ardından partisine eleştirilerde bulunmuştu. 'Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz.' diyen Tekin, seçim dönemi boyunca yüz bin kilometre yol dolaştığı için partililerin kendisiyle kafa bulduğunu söylemişti.

Kongre takvimine dikkat çeken Tekin, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

Seçim yenilgisini hazmedememişti

Tekin, seçim yenilgisini hazmedemeyerek millet iradesini hiçe saymıştı. Partisinin oyları koruyamadığını öne süren Tekin, 'Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık.' ifadelerini kullanmıştı.
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CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı
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