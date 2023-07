CHP’de şimdi de danışman krizi… Gökşen Anıl Ulukuş danışmanım dedi, parti yalanlayınca çılgına döndü: Baskılara dayanamamış olabilirsiniz!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz bitmek bilmedi. Değişim tartışmaları hız kesmeden devam ederken bu kez de danışmanlık kavgası gündeme geldi. İstifa çağrılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için harekete geçti.Kurduğu yeni ekipte iddiaya göre Zafer Partisi'nde görev alan Gökşen Anıl Ulukuş'a da danışmanlık görevi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulukuş, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum' dedi.Ancak CHP yönetimi, bu iddiaları reddetti. 'Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır' denildi.Bu durum, krizin fitilini ateşledi. CHP'nin yalanlamasına sosyal medya hesabından yanıt veren Gökşen Anıl Ulukuş, yönetimi sert bir dille eleştirdi.'Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 kez sordum' diyen Ulukuş, şöyle devam etti:Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere 'Ben hâlâ danışman mıyım?' diye sordum. Her seferinde 'Burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et' cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk.Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor. 'Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun' zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP'li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP'nin altı okuyla problemi olanlar CHP'li oluyor.Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP'nin kurucu iradesidir. Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP'yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz.Ancak CHP'de biri 'Çok Milliyetçi' olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz. Son olarak, Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır.Danışmanlık kavgası büyürken akıllara Gökşen Anıl Ulukuş'un skandal paylaşımı geldi.Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanan Ulukuş, daha önce sosyal medya paylaşımında CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Şerefsiz, namussuz, terör destekçisi' demişti.Danışmanlık sonrası ise geri adım atarak paylaşımı silmişti.Dalga konusu olan Ulukuş, 'Sezgin Tanrıkulu'na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim' demişti.