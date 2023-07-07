Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güreci köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.