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Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

Bitlis’te çıkan doğal maden suyu, vatandaşlar tarafından şifa niyetine tüketiliyor. Çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği maden suyu gün içinde büyük ziyaretçi çekiyor. Suyun birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.

Ekleme: 7.07.2023 - 14:24 Güncelleme: 7.07.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz
Bitlis'in Ahlat ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Otluyazı köyü Soğaz mevkiinde çıkan doğal maden suyu, yıllardır vatandaşlar tarafından şifa niyetine tüketiliyor.

6-7 ayrı kaynaktan çıkan şifalı maden suyunun başta böbrek hastalıkları olmak üzere birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.

Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

Böbrek rahatsızlığı olan veya taş düşüren vatandaşların çoğu kaynak başına gelerek buradaki suyu tüketirken, ayrıca yanlarında getirdikleri pet şişelere doldurdukları doğal maden suyunu evlerine götürüyor.

Çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği maden suyu gün içinde büyük ziyaretçi çekiyor.

Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

'YILDA 4-5 KEZ GELİYORUM'

Maden suyu içmeye gelen vatandaşlardan Erkan Olcay, 'Bu maden suyu birçok hastalığa şifa, özellikle böbrek taşlarına, ayak mantarlarına şifalı olduğu söyleniyor. Biz de yılda 4-5 defa gelip hem eve götürüyoruz hem de burada kaynağın başında içiyoruz. Magnezyum kalitesi yüksek bir maden suyu, defalarca içiyoruz herhangi bir şişme falan yapmıyor, gayet güzel. İnşallah içenlere şifa olur' dedi.


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Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

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