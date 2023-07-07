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Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Havaların ısınmasıyla birlikte yurdun çeşitli noktalarında yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak bir evi mesken tutan yılanlar ağaçların tepesine kadar çıkıyor. İşte o ilginç görüntüler… .

Ekleme: 7.07.2023 - 11:28 Güncelleme: 7.07.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .
Karakoçan, ilçesinde bulunan bir evin bahçesine yerleşen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılan, ev halkını tedirgin ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, evlerin içine kadar inmeye başladı.

Karakoçan ilçesi Çayırgülü köyünde ise yılanlar yaşam alanlarına girdi. 3 gündür insanlara yakın alanlarda görülen yılanlar, çiftleşme dansı yaptıktan sonra ağaca çıkıyor.

'TEDİRGİNİZ'

Yılanları görüntüleyen Berfin Dursun Elmas, ''Birbirine sarılarak dans eden yılanlar ağacın tepesine kadar çıktılar. 3 gün oldu evin bahçesinden gitmediler ve birbirlerinden bir türlü ayrılamadılar, tedirginiz'' dedi.

Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar tarafından 2 ayrı bölgede görüntülenen dev yılanlar korkuttu.

Çukurca'nın Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde vatandaşlar ağacın köklerine sarılmış halde engerek yılanı gördü.

Vatandaşlar yılandan hem korktu hem de yılanı cep telefonu ile görüntüledi. İlçe merkezinden 8 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünün yakınındaki bir mağaradan çıkan devasa yılan da görenleri şaşırttı.

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Vatandaşlar yılanı uzaktan görüntüleyip bölgeden ayrıldı.

Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde yılanların bulunması Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırırken, görenleri ise hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlar açık alanlara çıkan yılanların zehirsiz olduğu da biliniyor.

Yılan Pınar'ındaki yılanların zararsız olduğunu belirten Ayhan Çelik, 'Nisan ayının başların yılanlar çıkıyor. Bölgeye zaten 'Yılan Pınarı' deniliyor. Bu yılanlarda zararsız hayvanlardır. Kimse bu yılanları öldürmesin. Evet korkunç bir görüntüsü var ama kesinlikle zarar vermiyorlar.' dedi.

Çelik, 'Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır' ifadelerini kullandı.

Eruh'a bağlı Dikboğaz köyünde yüksek yerlerden kenger bitkisi toplamaya giden vatandaşlar, karşılarında gördükleri dev yılan nedeni ile korkuya kapıldı.

Cep telefonlarına sarılan köylüler, panik halde yılanın videosunu çekti. Kenger bitkisi topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti.

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten vatandaşlardan Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş'ta büyükbaş besi ahırının çalışanları günlük kontrol için ahıra girdiklerinde yerde yatan 700 kilogram ağırlığındaki boğayı gördüklerinde şoke oldular. Gerçekler ise güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ortaya çıktı. Bakın yüzlerce kiloluk hayvan nasıl yılan tarafından telef edildi?

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi.

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .
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