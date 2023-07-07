Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

Türkiye mayıs ayında yaptığı seçimlerin ardından belirsizliği geride bırakırken, vatandaşlar Başkan Erdoğan'a güvenlerini sandıkta bir kez daha göstererek 'istikrar devam etsin' dedi. Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan ekonomi yönetimini yenilerken; Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.Bu hamlelerin ardından Borsa İstanbul'a seçim sonrası yaklaşık 1 aylık süreçte adeta yabancı yatırımcı akını oldu. Borsaya yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım girerken, bu tutar Kasım 2021'den beri en yüksek para girişi olarak kayıtlara geçti.Ekonomik verilerdeki iyileşme yurt dışında da yakından takip edilirken, seçim sonrası ziyaretlerine başlayacak olan Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki 2 hafta içerisinde Körfez ülkelerini ziyaret edeceği öğrenildi. İngiliz merkezli Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın planlanan ziyaretinin ardından Körfez ülkelerinin Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapma planı olduğunu yazdı.Söz konusu haberde Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki liderleri ziyaret etmepi planladığı belirtildi. Türkiye'nin uzun dönemde ise bu temaslardan enerji, altyapı ve savunma sektörleri başlıca olmak üzere toplamda 30 milyar dolarlık yatırım beklediği bildirildi.10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın ise 'kısa süre içerisinde' geleceğine dikkat çekilirken, ziyaretler sırasında bazı önemli anlaşmalara da imza atılacağı öğrenildi.Başkan bir kez daha devrede! Dünyanın gözü Türkiye'de: Yakından takip edeceğizSeçimin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde 'ekonomik işbirliği fırsatları' için BAE'ye gitmiş ve Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüşmüşlerdi.Körfez ülkelerinden gelecek yatırımın doğrudan yatırım olması nedeniyle 'Türkiye ekonomisine güven göstergesi' olarak değerlendiriliyor.