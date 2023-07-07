Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz

Başkan Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Mezun olan her bir evladımızın vatanımız, bağımsızlığımız uğruna gerektiğinde şehadete yürüyeceğinden asla şüphe duymuyorum. Siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.Bu sene 7. kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde kahramanlıklarıyla göz dolduruyor.Emniyet teşkilatımız asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede, istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış gış güvenliğinde, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi gömrev sahalarında mesuliyetlerini en iyi şekilde yerine getiriyor.Güncel şartlara göre, kurumlarımızın sürekli bir tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişte kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız: Yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz.2016 yılında başlayan dönüşümün daha uzun vadeli bir perspektifle olgunlaştırılmasında yarar vardır. Milli Savunma Üniversitemizin katettiği bu mesafeyi takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Üniversitemizin rektörünü ve ekibini tebrik ediyorum. Üniversitemizin küresel marka değerini artıracağına inanıyorum. Bizler de üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin zaten üst düzeyde olan askeri eğitim standardını yeni kazanımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz.Ordu-millet kavramını hak eden tek milletiz. TSK şanlı tarihiyle maziden atiye kurduğumuz şanlı köprülerden biridir. Bu kahramanlar ocağı milletimizin göz bebeği, dost-kardeş-soydaş ülkeler içinde bir umut meşaleşidir. TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli görevler üstlenmiştir. TSK hem dünyanın en güçlü hem de en güvenilir orduları arasıdna yer alıyor. BM'den NATO bünyesinde yürüttüğümüz misyonlara nerede görev aldıysak hepsinin üstesinden alnımızın akıyla geldik.Kimsenin malına mülküne zarar vermedik. Hiç kimsenin namusuna el uzatmadık. Hiçbir mazlumun canına kıymadık. Bize sığınan hiçbir mazlumun katiline teslim etmedik. Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkılar çok az müttefik yapmıştır. Bir süredir ülkemiz aleyhine yöneltilen kampanyaları esefle karşılıyoruz.İttifakın açık kapı politikasını destekledik. İttifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'ya NATO onayı vererek duruşumuzu gösterdik. Ama teröristleri himaye edenlere tepkimizi göstermekten öekinmedik. Terörle demokrasi terörle insanlık yan yana duramaz. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir:Teröristlerin sokaklarda cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebiliriz?Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir ülke NATO'ya nasıl katkı yapar?Terörizmle mücadele etmeyen ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edecek?Madrid'de verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.'