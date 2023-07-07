  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,32 - 28,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı bir ajansta Bakan Şimşek ile ilgili çıkan haberi yalanladı. Bakanlık, "Bakanı Mehmet Şimşek’in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi
Ekleme: 7.07.2023 - 10:01 Güncelleme: 7.07.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı bir ajansta Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili çıkan haberi yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir. Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz.' açıklaması yapmıştı.

Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen 'Bakanlık yorum yapmadı.' ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür. Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz. '


Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi
Ersan Şen'den muhalefete sert sözler: Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan kaçıp gideyim derdinde
Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
CHP’de şimdi de danışman krizi… Gökşen Anıl Ulukuş danışmanım dedi, parti yalanlayınca çılgına döndü: Baskılara dayanamamış olabilirsiniz!
Nuri Gökhan Bozkır firar etti! 21 yıl hapis cezası alan Hablemitoğlu sanığı kaçtı
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
Ekrem İmamoğlu’na şok! Kılıçdaroğlu’ndan kurultay hamlesi: Kaderi iki dudağının arasında…
Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine yalanlama geldi
CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zelenski İstanbul’a geliyor
Dünyanın gözü o kararda: Türkiye'yi ikna etmek için çılgınca bir yarışa girdiler
Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
RTÜK'ten TELE1'e 'Merdan Yanardağ' cezası
Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı
Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu
İsveç'ten Türkiye'nin beklediği hamle: İlk kez yapıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak