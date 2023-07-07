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Aynı haftada üst üste üç rekor! 6 Temmuz dünyanın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, kaydedilen en sıcak gün oldu. Dünkü hava sıcaklığı 4 ve 5 Temmuz'da ölçülen 17,18 derecelik en yüksek ortalamayı aştı.

Ekleme: 7.07.2023 - 13:27 Güncelleme: 7.07.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Sıcaklıklar dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor...

Türkiye'de de önemli ölçüde hissedilen sıcaklıklar, vatandaşları olumsuz etkiliyor.

ABD'deki Maine Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, son günlerde dünya genelindeki artışla küresel sıcaklıklar, aynı hafta içinde üst üste 3 kez rekor kırdı.

Sıcaklıkta 6 Temmuz rekoru
Küresel ortalama sıcaklığın 17,23'dereceye ulaşmasıyla 6 Temmuz "kaydedilen en sıcak gün" oldu.

Böylece dün kaydedilen küresel sıcaklık ortalaması, 4 ve 5 Temmuz'da ölçülen 17,18 derecelik en yüksek ortalamayı aştı.

"İklim değişikliği sebebiyle sıcak bir dönemden geçiyoruz"
Ortalaması alınan veri havuzuna göre Antarktika'da haftalık hava sıcaklığı ortalamasının normalin 4,5 derece üstünde olduğu kaydedildi.

Ancak ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Maine Üniversitesinin bilgisayar simülasyonuyla topladığı iklim analizi verilerini teyit edemediğini belirtti.

Açıklamada, "NOAA olarak Maine Üniversitesinin metodoloji veya sonuçlarını teyit edemesek de iklim değişikliği sebebiyle sıcak bir dönemden geçiyoruz." ifadesine yer verildi.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.
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