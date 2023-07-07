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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Ekleme: 7.07.2023 - 11:59 Güncelleme: 7.07.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 445,74 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 15.479 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalarak 7.243 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.065 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 9.184 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 27.451 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,3 artışla 1,0888 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay bir seyirle 1,0880 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrini sürdürdüğünü ifade ederek, ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

Avrupa'da da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu düşürmek için hala çok yolu olduğunu ancak enflasyonda önemli bir geri çekilme sağladıklarını ifade etti.

ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, bankanın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklendiğini kaydetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da mayıs ayı sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirtti.
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