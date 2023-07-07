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Arkadaşına kurşun yağdırdı... Savunması pes dedirtti: Küfür etti!

Adana'da Volkan D. kafede arkadaşı Sefa Can Donma ile tartıştı. Tabancayla kurşun yağdırdı. Savunması şok etkisi yarattı: Küfür etti!

Ekleme: 7.07.2023 - 11:46 Güncelleme: 7.07.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Arkadaşına kurşun yağdırdı... Savunması pes dedirtti: Küfür etti!Korkunç olay Adana'nın Seyhan İlçesi'ndeki Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşandı.

Arkadaşı Sefa Can Donma'yı (25) tabancayla öldüren şüpheli Volkan D'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Volkan D, ifadesinde, arkadaşları Donma ile Bora T. arasında husumet bulunduğunu, barışmaları için olay günü kafede bir araya geldiklerini söyledi. Buluşma sırasında Donma'nın sinirlenip küfrettiğini öne süren Volkan D, kendisinin de korkutmak için ateş ettiğini, amacının öldürmek olmadığını iddia etti.

Şüpheli, ifadesinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Volkan D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede 3 Temmuz'da Volkan D, tartıştığı arkadaşı Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürmüştü. Zanlıyı saklandığı Yeşiloba Mahallesi'ndeki evde yakalayan ekipler, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirmişti.

Arkadaşına kurşun yağdırdı... Savunması pes dedirtti: Küfür etti!
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