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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde can pazarı: TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır 18 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönü, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı.

Ekleme: 7.07.2023 - 09:22 Güncelleme: 7.07.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde can pazarı: TIR ile yolcu otobüsü çarpıştıKaza, saat 23.45 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan Fatih Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre aniden şerit değiştiren Deniz S. yönetimindeki 16 LRS 47 plakalı TIR'a çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, araçları Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için vinç ve iş makineleri çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde can pazarı: TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı

Ekiplerin çalışması ile araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı 2 saat sonra normale döndü.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy da kaza bölgesine gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç, 'Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. Bir tanesinin durumu ağır bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. Yolda tüm tedbirler alındı. Kazadan dolayı trafik yoğunluğu var. Trafik polisleri trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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