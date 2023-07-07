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Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Ekleme: 7.07.2023 - 15:05 Güncelleme: 7.07.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı
Antalya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kulladığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı
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