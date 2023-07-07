AKOM'dan İstanbul'a son dakika yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini bildirdi. Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.AKOM verilerine göre yapılan açıklamada; Bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği ifade edildi. Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde; Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin edildiği, mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Öte yandan İBB Ekiplerinin yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladıkları ifade edilirken olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimlerin yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçtiği belirtildi.Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Bolu ve Düzce için yapılan turuncu kodlu uyarıda, şiddetli ve aşırı yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) , Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.