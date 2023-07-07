Adana'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü: İki ölü

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında grubun birbirine silahla ateş açması sonucu iki hayatını kaybetti.

Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı.Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.