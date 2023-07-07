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ABD'de bir ilk: Alzheimer ilacına tam onay çıktı!

ABD gıda ve ilaç dairesi Leqembi adlı ilaca tam onay verdi. Hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı görülen ilaç 'güvenli ve etkili' olarak yorumlandı.

Ekleme: 7.07.2023 - 11:50 Güncelleme: 7.07.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
ABD'de bir ilk: Alzheimer ilacına tam onay çıktı!ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı görülen Leqembi isimli ilaca tam onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ocak ayında ön onayı alınan, yetişkinlerde görülen Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik üretilen bir ilacı ilk kez tam onayladı.

''GÜVENLİ VE ETKİLİ''

FDA'da Nörobilim Ofisi yetkilisi Teresa Buracchi, FDA'nın onayıyla ilacın Alzheimer hastaları için 'güvenli ve etkili' bir tedavi olduğunun doğrulandığını kaydetti.

Araştırmalara göre, 18 aylık tedavi ile hastalığın ilerlemesini yüzde 27 yavaşlattığı görülen ilacın, beyindeki amiloid-beta plaklarını hedef aldığı belirtiliyor.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

İlaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini ortaya koyan, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor. Piyasadaki diğer ilaçlar hastalığın yalnızca semptomlarını hedef alıyordu.

Diğer yandan uzmanlar, ilacın hastalığı durdurmayacağı ve yalnızca ilk evredeki kişilerin daha bağımsız hareket edebilmelerini sağlayabileceği yorumunu yapıyor.

Alzheimer Derneği'ne göre, ABD'de 65 yaş ve üstü yaklaşık 6,7 milyon yetişkin Alzheimer hastalığına sahip.
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