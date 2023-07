Türkiye manşetlerde! 'Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değil'

Avrupa'nın kaderini değiştirebilecek tarihe yalnızca beş gün kala bütün dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. NATO'nun en büyük gücü ABD başta olmak üzere ittifak üyeleri Ankara'nın yakacağı yeşil ışığı beklerken, Beyaz Saray İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırladı.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla tutum değiştiren İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye'nin vetosuna takıldı. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11 Temmuz'da başlayacak tarihi NATO Zirvesi'nde ittifaka katılma hayali kuran Stockholm yönetimi için süre daralıyor.İsveç Başbakanı Kristersson'la kameraların karşısına çıkan ABD lider Joe Biden, 'ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğini tamamen, tamamen desteklediğini tekrarlamak isterim. Bunun önemi çok açık. İsveç ittifakımızı daha da güçlü hale getirecek ve NATO içinde sahip olduğumuz aynı ilkelere sahip. NATO'ya üye olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz' dedi.Ortak basın toplantısında konuşan Ulf Kistersson ise, 'İsveç'in NATO üyeliğine verdiğiniz güçlü desteği takdir ediyorum. Bizim için anlamı çok büyük' ifadesini kullandı. İsveç Başbakanı, daha sonra büyükelçilikte yaptığı açıklamada ise, 'Bir hafta sonra Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinin bu işi bitirmek için son derece doğal bir zaman olduğunun farkındayız. Ancak aynı zamanda Türkiye'ye ait kararları yalnızca Türkiye'nin alacağını da biliyoruz' ifadesini kullandı.Beyaz Saray sözcüsünün Türkiye'ye verdiği mesaj daha netti, Karine-Jean Pierre Ankara'ya en kısa zamanda İsveç'in üyeliğini onaylama çağrısını yineledi.ABD'nin başkenti Washington'da bunlar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in yasal düzenlemeler gerçekleştirse de terör yandaşlarının gösterilerine izin vererek atılan adımları boşa çıkardığını söyledi.Baş döndüren trafiğe, Washington-Ankara hattında çalan bir telefon da eklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken telefonda İsveç'in NATO üyeliğini ele aldı.Antony Blinken, Twitter hesabından 'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile uzun yıllara dayanan ABD-Türkiye ikili savunma ilişkileri ve NATO Zirvesi hakkında iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Şimdi İsveç'in İttifak'a resmen katılma zamanı' mesajını paylaştı.1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasını yürürlüğe sokan İsveç'te, geçen hafta polisin izniyle bir provokasyon daha gerçekleşti. Cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılması Türkiye'nin sert tepkisini çekerken, olay Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve yine kutsal kitabın yakılması gibi provokasyonları hatırlattı.NATO'ya katılabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç, aynı zamanda Macaristan da yeşil ışık bekliyor. Budapeşte yönetimi, Türkiye'nin İsveç'e NATO kapısını açması halinde aynı adımı atacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olursa, Macaristan'ın NATO üyeliği konusunda hiçbir ülkeyi engellemeyeceği sözünü tutacağız' dedi.Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında ise bugün fazlasıyla hassas bir toplantı var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk ve İsveçli yetkililerle buluşuyor. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı bekleniyor.Washington, Ankara, Brüksel ve Budapeşte hattında yaşananlar, beklendiği gibi hem uluslararası medyada hem de yerel medyada gündemi belirledi. Amerikan New York Times gazetesi, 'Biden, İsveç'in NATO'ya katılmasını iple çektiğini söylüyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı, haberin spotunda Stockholm'ün askeri ittifaka katılmasının Türkiye'nin muhalefeti nedeniyle durduğu vurgulandı.New York Times'la aynı başlığı kullanan Al Jazeera, Stockholm'de bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakılması üzerine Türkiye'den yükselen tepkileri öne çıkardı.Türkiye manşetlerde Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değilİngiliz The Guardian gazetesi 'Biden kilit zirve öncesinde İsveç'in NATO üyeliğini güvenceye alma çabalarını artırıyor' derken, itirazlarını geri çekmesi amacıyla Türkiye'yi ikna etme çabalarının devam ettiğini aktardı.Amerikan Bloomberg haber ajansı ise, 'Biden İsveç Başbakanı ile buluşurken, Türkiye ABD'nin F-16'lar için baskısını hiçe sayıyor' başlığını tercih etti. Ajansa göre, Washington'dan savaş uçakları satın almak isteyen Ankara söz konusu talebin İsveç'in NATO üyeliğiyle ilişkilendirilme girişimlerini şiddetle reddediyor.Foreign Policy dergisindeki skandal analizin başlığı, 'İsveç NATO'nun bekleme odasında iyi gidiyor-Türkiye'nin son şantaj girişimleri İsveçlilerin cesaretini kıramayacak' oldu. Bir Amerikan B-1B stratejik bombardıman uçağının ilk kez İsveç topraklarına indiğini ve İskandinav ülkesinin NATO üyeliğinin eşiğinde olduğunu belirten analist Elisabeth Braw, Stockholm'de bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakılmasının Türkiye'yi yeniden öfke nöbetine sürüklediğini yazdı.İsveç'in bekleme süresinin uzayacak gibi göründüğünü dile getiren Braw'a göre, ABD İsveç'e askeri yığınak yaparak 'müstakbel oyunbozan'lara üyeliğin önüne taş koyma çabalarının işe yaramayacağının sinyalini verdi.İsveç medyasından Sydsvenskan karamsar bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı, 'Kristersson: NATO'ya giriş hakkında hiçbir şey net değil' diyen gazete gelecek hafta Vilnius'ta gerçekleşecek zirvede İsveç'in ittifaka katılmasını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceği yorumunu yaptı ve 'Karar Türkiye'nin elinde' ifadesine yer verdi.Beyaz Saray'daki görüşmeyi ilk sayfadan veren Göteborg-Posten gazetesi 'Biden NATO'daki İsveç için: Çok önemli' başlığını tercih etti.Svenska Dagbladet'in manşeti ise, 'ABD saygınlığını tehlikeye atmaya hazır görünüyor' oldu.Dagens Nyheter gazetesinde Karin Eriksson imzasıyla yayımlanan analiz ise, tabloyu net olarak ortaya koydu: 'Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değil.' Analizin spotunda 'Ancak mutlak olan bir şey var: Başkan Biden İsveç'in NATO üyeliği yolunda bir engel değil' denildi.Afton Bladet gazetesi, ilk sayfasından 'Ulf Kristersson dün gece: Şu an elimizden gelen her şeyi yapıyoruz' başlığıyla gelişmeleri aktardı.