  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,32 - 28,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Threads'te gözden kaçan gizlilik politikası: Instagram hesabınızı silmeniz gerekecek

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açtı. Ancak kayıt olduktan sonra hesabını kapatmak isteyen bazı kullanıcılar büyük bir sorunla karşılaştı. Peki Threads hesabı nasıl silinir?

Ekleme: 6.07.2023 - 13:00 Güncelleme: 6.07.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Threads'te gözden kaçan gizlilik politikası: Instagram hesabınızı silmeniz gerekecekMeta'nın Twitter rakibi olan Threads'e erişime açıldıktan 7 saat içerisinde 10 milyondan fazla kullanıcı kayıt oldu.


Sadece Instagram hesabıyla kullanılabilir
 Platforma üye olabilmek için Instagram hesabıyla kayıt olmanız gerekiyor. Ancak Threads hesabınızı silmek istediğiniz zaman Instagram hesabınızı da silmiş olacaksınız.


Instagram hesabını silmeniz gerek
 Meta'nın ek gizlilik politikasında 'Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir.'


Instagram hesabının bir parçası
 Böylelikle Meta, kullanıcıların Threads profillerinin Instagram hesaplarının bir parçası olduğunu belirtti.


Diğer kullanıcıları uyardı
 Threads'e kayıt olan bir kullanıcı ise, Threads hesabını silmek istediğini ancak bununla beraber Instagram hesabının da silmesi gerektiğini belirterek kullanıcıları uyardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'ye geliyor
İsveç'ten Türkiye'nin beklediği hamle: İlk kez yapıldı
Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?
MSB duyurdu! 1 milyondan fazla Suriyeli ülkesine döndü!
Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'nin YSK temsilcisinden çarpıcı itiraf: Provokasyon yaptıklarını kabul etti
Ekrem İmamoğlu'na pazarda sert tepki: Hani her şey çok güzel olacaktı
CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
T24'te skandal LGBT programı: Aileyi hedef almaları yetmedi gözlerini çocuklara diktiler
Memura rekor zam! İşte 8077 TL seyyanen artışla yeni memur maaşları: Kim ne kadar alacak?
İsrail sokakları karıştı! İsyanı tetikleyecek çıkış: 'Kafa ve kemik kırarak açabiliriz'
Türkiye manşetlerde! 'Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değil'
Başkan Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye düşecek
Bakan Koca'dan kene uyarısı: Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak
Kılıçdaroğlu'nun rakipleri çoğalıyor! İlhan Cihaner 'ben de adayım' dedi...
DP'li Cemal Enginyurt'tan İmamoğlu'na salvolar: Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa ayağa kalkamayız
Muhalefet milletvekilleri TBMM'deki görüşmelere katılmıyor mu? Rümeysa Kadak görüntüledi...
Otomobil satışında üç sıfır kurnazlığı: İkinci el araç satıcıları çareyi sahte fiyat göstermekte buldu

Otomobil satışında üç sıfır kurnazlığı: İkinci el araç satıcıları çareyi sahte fiyat göstermekte buldu

Twitter'a rakip geldi!

Twitter'a rakip geldi!

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

Depremin üzerinden aylar geçse de devasa yarık görüntüsüyle ürkütüyor

Depremin üzerinden aylar geçse de devasa yarık görüntüsüyle ürkütüyor

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak