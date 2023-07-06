Threads'te gözden kaçan gizlilik politikası: Instagram hesabınızı silmeniz gerekecek

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açtı. Ancak kayıt olduktan sonra hesabını kapatmak isteyen bazı kullanıcılar büyük bir sorunla karşılaştı. Peki Threads hesabı nasıl silinir?

Meta'nın Twitter rakibi olan Threads'e erişime açıldıktan 7 saat içerisinde 10 milyondan fazla kullanıcı kayıt oldu.Platforma üye olabilmek için Instagram hesabıyla kayıt olmanız gerekiyor. Ancak Threads hesabınızı silmek istediğiniz zaman Instagram hesabınızı da silmiş olacaksınız.Meta'nın ek gizlilik politikasında 'Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir.'Böylelikle Meta, kullanıcıların Threads profillerinin Instagram hesaplarının bir parçası olduğunu belirtti.Threads'e kayıt olan bir kullanıcı ise, Threads hesabını silmek istediğini ancak bununla beraber Instagram hesabının da silmesi gerektiğini belirterek kullanıcıları uyardı.