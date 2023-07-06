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Beyaz Gazete
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Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu, Meta’nın Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği yeni sosyal medya platformu Threads'te hesap açtı. İlk paylaşımında grup toplantısından bir videoya yer veren Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu.

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu
Ekleme: 6.07.2023 - 16:03 Güncelleme: 6.07.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta şirketi, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama ilk günden milyonlarca kullanıcıya erişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk günden Threads hesabı açan isimlerden oldu.


Kılıçdaroğlu, platformdan yaptığı ilk paylaşımda son grup toplantısındaki konuşmadan bir bölümün yer aldığı videoyu paylaştı.


'Değişim' beklentilerine karşılık bir kez daha istifa etmeyeceği imasında bulunduğu videosunu paylaşan Kılıçaroğlu, '25 milyon insanla bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir' ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi 'istifa et' dedi
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren yüzlerce kişi, 'İstifa et' çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları:

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu


Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla dolduThreads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu


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