T24'te skandal LGBT programı: Aileyi hedef almaları yetmedi gözlerini çocuklara diktiler

Batı fonlarıyla finanse edilen T24 isimli 'haber' sitesi, YouTube kanalında yaptığı LGBT propagandalarına devam ediyor. Sık sık aileyi hedef alan programlara imza atan T24, bu kez hedefe çocukları koydu. Programda ismi gizlenen ve yüzüne maske takan bir LGBT'li, "'Trans çocuklar' dediğimizde bir anda ortalık karışıyor 'Çocuk trans olamaz çocuk gay olamaz veya eşcinsel bir duygu hissedemez' gibi. Burada birincil olarak verilen tepki 'çocukları seksüalize ediyorsunuz' oluyor. Ama asıl bunu yazanlar çocukları seksüalize etmiş oluyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

ABD'li düşünce kuruluşu Center for American Progress'in “Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı” adındaki raporunda Batı fonlarıyla finanse edildiği ispatlanan T24 'haber' sitesi, Batı'nın aile kurumunu hedef alan LGBT dayatmasına da hizmet veriyor.T24'ün YouTube kanalındaki 'Ayrık Otu' isimli programda sık sık LGBT propagandası yapılıyor. Ancak kanalda yayınlanan son videoda bu kez çocuklar hedef alındı.Programda ismi gizlenen ve yüzüne maske takan bir LGBT'li, cinsiyetin doğuştan olduğunu reddederek 'Cinsiyetler çocuklara öğretiliyor. Aslında çocuk doğduğu zaman kendisine dair böyle şeyler düşünmüyor ama biz ona kadın veya erkek olmayı öğretiyoruz daha ilk dakikadan itibaren.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.Videoyu OynatAçıklamasında çocukları hedef almayı sürdüren LGBT'li ''Trans çocuklar' dediğimizde bir anda ortalık karışıyor 'Çocuk trans olamaz çocuk gay olamaz veya eşcinsel bir duygu hissedemez' gibi. Burada birincil olarak verilen tepki 'çocukları seksüalize ediyorsunuz' oluyor. Ama asıl bunu yazanlar çocukları seksüalize etmiş oluyorlar.' diye konuştu.Söz konusu programda LGBT sapkınlığına karşı olan aileler 'zorba' olarak tanımlandı.