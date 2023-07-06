Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak

Anadolu Otoyolu'nun, Hendek-Gölyaka kavşakları arasındaki kesim, üstyapı onarım çalışması nedeniyle 10-21 Temmuz'da trafiğe kapatılacak.Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.Ankara istikametinde yapılacak çalışma nedeniyle bu kesim, 10 Temmuz sabah saat 08.00'den 21 Temmuz akşam saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.