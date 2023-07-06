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RTÜK'ten TELE1'e 'Merdan Yanardağ' cezası

TELE1'deki programda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen sözde gazeteci Merdan Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Merdan Yanardağ'ın bebek katili Öcalan'ı öven ve şirin gösteren sözleri üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. İşte detaylar...

RTÜK'ten TELE1'e 'Merdan Yanardağ' cezası
Ekleme: 6.07.2023 - 16:39 Güncelleme: 6.07.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
RTÜK'ten TELE1'e 'Merdan Yanardağ' cezası
TELE1'deki canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran sözde gazeteci Merdan Yanardağ, hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. 'İroni yaptım' diyen Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Merdan Yanardağ'ın bebek katili Öcalan'ı öven ve şirin gösteren sözleri üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. İşte detaylar...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), yapılan açıklamada, Yanardağ'ın, 'canlı yayında binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, 'bebek katili' terörist başını öven ve şirin gösteren' sözleri üzerine RTÜK'ün harekete geçtiği belirtildi.

'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ' KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

Üst Kurulun haftalık olağan toplantısında, izleme raporunun ayrıntılarıyla ele alındığı aktarılan açıklamada, Yanardağ'ın bağımsız Türk mahkemeleri tarafından terör suçuyla yargılanarak suçu sabit görülmüş bir hükümlü için 'Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum' şeklindeki sözlerinin, düşünce özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı kapsamında değerlendirilemeyecek türde olduğu ifade edildi.

YAYINCILIK İLKELERİNİ İHLAL ETTİ

Yanardağ'ın, yakalanıp yurt dışından getirilen, mahkemede kameralar önünde yargılanarak hüküm giyen terörist başını 'siyasi mahkum' ilan ederek, Türk yargısının güvenirliğini zedelediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Yapılan inceleme sırasında, mahkemece 'teröristbaşı' olarak tescillenen, toplum tarafından da 'teröristbaşı' olarak kabul edilen şahsı mağdur ilan etme çabası RTÜK üyelerinin tespitleri arasında yer aldı. Türk hukuk sistemince yargılanan teröristbaşı hakkında 'elinde rehin olarak tutmuşsun' sözleri ile devletin yargı organlarını alenen aşağılayan Yanardağ'ın yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi.

7 GÜN YAYIN DURDURMA VE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

RTÜK toplantısında ayrıca, Yanardağ'ın, 'çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof olmuş, çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.' ifadeleri ile terör suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir suçluyu övmesinin toplumda infial uyandıracak nitelikte olduğuna karar verildi. Yanardağ'ın 'normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor.' sözleriyle bağımsız Türk mahkemelerini hiçe sayarak, bir hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunması, yargıya karşı toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek olarak değerlendirildi.'

Açıklamada, müzakereler sonunda, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın Hizmeti İlkeleri'ni düzenleyen maddesini ihlal ettiği belirlenen Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
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