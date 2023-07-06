MSB duyurdu! 1 milyondan fazla Suriyeli ülkesine döndü!

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana terörle mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada ' “470 binden fazlası İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.” denildi.Suriyelilerle ilgili ise '470 binden fazlası İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.” ifadeleri kullanıldı.