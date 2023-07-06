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Meteoroloji'den birçok kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları düşerken bazı iller için son dakika uyarı geldi.

Ekleme: 6.07.2023 - 09:49 Güncelleme: 6.07.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den birçok kente sağanak uyarısı!
Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BAZI İLLERİN HAVA DURUMU
BURSA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık
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