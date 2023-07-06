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Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapmadığı işleri başkalarının yapmasını alışkanlık haline getirdi. Ankara'da etkili olan yağışlarda Yavaş'ın yapması gerekenleri Ankara Valiliği ve Sağlık Bakanlığı yaparken şimdi de Şerefllikoçhisar Belediyesi cadde ve sokaklarda yapılmayan asfaltlama çalışmalarını yapmaya başladı.

Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
Ekleme: 6.07.2023 - 13:35 Güncelleme: 6.07.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
76 milyara yakın bütçesi ile 7 bakanlıktan fazla bütçeye sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadığı altyapı ve asfalt işlerini 140 milyon bütçeye sahip Şereflikoçhisar Belediyesi, Yavaş'ın tehditlerine 'Hodri meydan' diyerek çalışmaya başladı. Yavaş'a Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik'ten ve vatandaşlardan tepki geldi. Başkan Memiş Çelik, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi tarafından daha fazla mağdur edilmesine göz yummayacaklarını, Yavaş'ın tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirterek ABB'nin asfaltlamadığı yolları kendi imkânları ile yaptıklarını belirterek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a tepki gösterdi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, 'ABB'nin hem kendi işini yapmadığını hem de suçu ilçe belediyesine attığını gördük, her zaman yaptıkları gibi beceriksizliklerini kapatıp suçu her seferinde ilçe belediyelerine yüklemeyi alışkanlık haline getirdiler. Cumhuriyet, Emek, Hacıenbiya, Tuzla, Yeşilova, Akseki ve diğer mahalle sakinleri aynı sorunu yaşamakta. Şereflikoçhisar Belediyesi olarak büyükşehir tarafından yapılmayan yolları asfaltlamaya başladık. Daha önce bu konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında kürsüden Şereflikoçhisar'daki yolların bir an önce asfaltlanması gerektiğini Mansur Yavaş'a sözlü ve yazılı olarak belirttik.

Yaptığım konuşmada, belediyemize ait olan kalker ocağının ilçemize asfalt atılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Büyükşehir Belediyesine devrini yaptığımızı hatırlattım. Aradan geçen bunca zamana rağmen neden asfaltlama yapmadıklarını ya da yapamadıklarını sordum, cevap alamadım. Hatta Yavaş'a 'Eğer siz asfalt atamıyorsanız bize asfalt malzemesini verin kendi ekibimizle sizin sorumlu bulunduğunuz yerlere asfaltı biz atalım' dedim. Fakat Mansur Bey bizlere 'benim sorumluluk alanıma hiçbir belediye başkanı girmesin, ben kendi ekibimi kurup asfaltı atacağım yoksa sizi dava ederim' diyerek bizleri tehdit etti.' ifadelerini kullandı

Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı

'YAVAŞ'IN TEHDİTLERİNE HODRİ MEYDAN DİYORUM'

Çelik; 'Yavaş ayrıca 'Vatandaşı inandırabilirsen faturayı bize kes kesebiliyorsan.' diyerek vatandaşımızın aklı ile dalga geçti. Biz artık vatandaşımızın daha fazla mağdur olmasına göz yummamak adına ABB'nin sorumluluk alanında bulunan asfaltları onarmaya başladık. Yavaş'ın tehditlerine boyun eğmiyoruz. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Milletimize hizmet yolunda cezalandırılacaksak cezamızı çekeriz. Yavaş'ın tehditlerine karşı 'hodri meydan' diyorum.' dedi.

Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YAVAŞ'A TEPKİ YAĞDI

İbrahim Alpay: İlçe belediye başkanlarına diyorsunuz ki, 'Siz benim işime karışmayın, biz yaparız' diyorsunuz. İlçe başkanlarını dava etmekle tehdit ediyorsunuz. Madem bu kadar işinize sahip çıkıyorsunuz burayı aylardır neden görmezden geldiniz. Biz size inandık aylardır bekliyoruz ama güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Sayın Yavaş, bunun hesap zamanı gelecek.

Ahmet İltaş: Siz bir oy peşindesiniz, buradaki vatandaşları bezdirerek kötü bir iş yapıyorsun, biz burada çamurun içinde, tozun içinde kapılarımızı dahi açamaz hale geldik, sen buraya yetki alanımın içerisinde diyorsun yapmıyorsun, yapmak isteyeni de tehditle engelliyorsun, maksadın ne?'

Ahmet Ekti: Sayın başkanım Ülkücü gelenekten gelen bir başkansınız yaptığınız hareketler hiçbir milliyetçiye yakışmayan bir olay, size yakışmaz. Tehdit, baskı kimseye fayda sağlamaz. Hesap vakti geldiğinde yapılanlar unutulmaz.

Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
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Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
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