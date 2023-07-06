Manisa'da sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Antalya'dan hareket ederek güreş müsabakasına katılacak sporcuları taşıyan ve plakaları henüz öğrenilemeyen M.H.O'nun (23) kullandığı minibüs, Denizli-Manisa karayolu Selimiye Mahallesi'nde R.U. (64) idaresindeki tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (24), E.K. (17), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı.AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, minibüs sürücüsünün kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği, diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu oldukları öğrenildi.Tır sürücüsü R.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.