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Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?

Eski CHP'li Faik Tunay, CHP'lilerin koyun benzetmesi yaparak AK Parti seçmenini hedef almasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerini ve CHP'nin oyunu artıramadığını hatırlatan Tunay, buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği her seçimi kazandığına dikkat çekti. Tunay, "Ama bakarsanız bazı CHP'lilere bu tarafa oy verenler koyun, kendileri değil." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?
Ekleme: 6.07.2023 - 14:27 Güncelleme: 6.07.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?
Eski CHP'li Faik Tunay, katıldığı canlı yayında AK Parti seçmenine koyun benzetmesi yaparak hakaret eden CHP'lilere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerini hatırlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken Tunay, CHP'nin oyunu arttıramadığını söyledi. Tunay, buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimi kazandığını ve 2002'den bu yana oyunu sürekli artırdığını ifade etti. Tunay, 'Ama bakarsanız bazı CHP'lilere bu tarafa oy verenler koyun, kendileri değil.' dedi.

'Girdiği her seçimi kaybeden bir genel başkan var'
Haberglobal'de konuşan Tunay'ın açıklamaları şu şekilde:

'Bakın kamuoyunda hep tartışılan bir şey vardır. Özellikle sosyal medyada. AK Parti'ye oy veren seçmen seçmene ve daha da genişletin merkez sağ seçmeni için, geçmişte ANAP Doğru Yol için hep koyun benzetmesi yapar bazı CHP'liler bazı sol cenahtan gelenler.
İşte der ki; bunlar körü körüne oy veriyorlar, destekliyorlar. Şimdi şunu düşünmek lazım. Körü körüne oy verip koyun olan hangi seçmen? Girdiği her seçimi kaybeden bir genel başkan var. Girdiği her seçimde oyunu arttıramayan yüzde 25'e demir atmış bir siyasi parti var ve ona rağmen sorgulamadan oraya gidip oy veren insanlar var.
Şimdi burada koyun kim oluyor? Kimler oluyor?

'Erdoğan girdiği her seçimi kazanıyor'
Yani Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimi kazanıyor. 2002 yılından beri oyunu sürekli arttırarak kazanıyor. Belediye seçimlerini kazanıyor. Mahalli seçimleri kazanıyor. Aradaki referandumları kazanıyor. Ama bakarsanız CHP'lilere, bazı CHP'lilere, hepsi değil. Bu tarafa oy verenler koyun, kendileri değil.'
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Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?
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