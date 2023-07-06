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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası davası yeniden görüldü: 190 bin lira manevi tazminat ödeceyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para gönderdiği iddiasına ilişkin sözleriyle yargılanan Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan tazminat davasında ilk kararında direnen mahkeme, 190 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ekleme: 6.07.2023 - 14:32 Güncelleme: 6.07.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası davası yeniden görüldü: 190 bin lira manevi tazminat ödeceyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı bir davayı daha kazandı.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönemlerde de sözleri nedeniyle tazminat ödemek durumunda kalmıştı.

Daha önce defalarca tazminat ödemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, bu kez de 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasından dolayı yargılandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para gönderdiğini iddia etti.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 250 bin lira, eniştesi Ziya İlgen ve kardeşi Mustafa Erdoğan adına da 125'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

190 bin liralık manevi tazminat
Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 Kasım 2018'de Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan ve yakınlarına 190 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Kararı bozmak için dava açtı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 26 Ocak 2022'de verdiği bozma kararının ardından dosya yerel mahkemeye gönderilmişti.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına ilişkin söz verilen avukat Yıldız, mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ederek, daha önce sundukları yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini söyledi.

Yargıtay kararı verilen tutarın davacılara verilmesine hükmetti
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise Yargıtay'ın bozma kararının yerinde olduğunu belirterek, buna uyulmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, daha önceki kararında direndi.

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.
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