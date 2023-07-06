  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,32 - 28,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 722 kaçak göçmen daha yakalandı

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik il genelinde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla dün akşam yapılan operasyonlarda 722 kaçak göçmen yakalandı.

Ekleme: 6.07.2023 - 14:01 Güncelleme: 6.07.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 722 kaçak göçmen daha yakalandı
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün kent genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yeni operasyonlarda 722 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenleri işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'ye geliyor
İsveç'ten Türkiye'nin beklediği hamle: İlk kez yapıldı
Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?
MSB duyurdu! 1 milyondan fazla Suriyeli ülkesine döndü!
Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'nin YSK temsilcisinden çarpıcı itiraf: Provokasyon yaptıklarını kabul etti
Ekrem İmamoğlu'na pazarda sert tepki: Hani her şey çok güzel olacaktı
CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
T24'te skandal LGBT programı: Aileyi hedef almaları yetmedi gözlerini çocuklara diktiler
Memura rekor zam! İşte 8077 TL seyyanen artışla yeni memur maaşları: Kim ne kadar alacak?
İsrail sokakları karıştı! İsyanı tetikleyecek çıkış: 'Kafa ve kemik kırarak açabiliriz'
Türkiye manşetlerde! 'Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değil'
Başkan Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye düşecek
Bakan Koca'dan kene uyarısı: Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak
Kılıçdaroğlu'nun rakipleri çoğalıyor! İlhan Cihaner 'ben de adayım' dedi...
DP'li Cemal Enginyurt'tan İmamoğlu'na salvolar: Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa ayağa kalkamayız
Muhalefet milletvekilleri TBMM'deki görüşmelere katılmıyor mu? Rümeysa Kadak görüntüledi...
Otomobil satışında üç sıfır kurnazlığı: İkinci el araç satıcıları çareyi sahte fiyat göstermekte buldu

Otomobil satışında üç sıfır kurnazlığı: İkinci el araç satıcıları çareyi sahte fiyat göstermekte buldu

Twitter'a rakip geldi!

Twitter'a rakip geldi!

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

Depremin üzerinden aylar geçse de devasa yarık görüntüsüyle ürkütüyor

Depremin üzerinden aylar geçse de devasa yarık görüntüsüyle ürkütüyor

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak

Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nun bu güzergahları 12 gün boyunca kapalı olacak